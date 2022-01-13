Экс-министр юстиции Франции тоже идет в президенты

Бывший министр юстиции, 69-летняя Кристиан Тобира, официально объявила о своем намерении выдвинуться на пост кандидата в президенты Франции, отметив, что окончательное решение о ее выдвижении должны будут принять избиратели в ходе проведения «народных праймериз» в конце января, передает RTI.

Она также подчеркнула, что хочет, в случае избрания, внести свой вклад в борьбу против деморализации и языка ненависти, против рисков социальной дезорганизации.

«Я беру на себя обязательства, потому что разделяю с вами желание иметь другую форму правления, при которой решения принимаются четко и ответственно», - сказала Тобира.