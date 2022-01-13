В последние дни на территории Азербайджана резко ухудшились погодные условия, в ряде районов наблюдался сильный ветер, который привел к некоторым последствиям. В связи с этим, на основании информации, поступившей на горячую линию МЧС «112», соответствующими силами Министерства были приняты необходимые и неотложные меры безопасности. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

В МЧС отметили, что под воздействием сильного ветра на крыше пятиэтажного здания, расположенного по улице Сейфаддина Даглы в Ясамальском районе Баку, сорвался железный навес, что создало опасность для окружающих. На место происшествия были привлечены сотрудники Службы спасения особого риска МЧС, которые устранили опасность, сняв с крыши здания металлический навес длиной около 3 метров.