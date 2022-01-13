Жириновский: Нурсултан Назарбаев умер

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев давно умер. Об этом российский политик заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

«Я думаю, умер давно. Давно умер и похоронили. Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается. Тем более что сразу был арестован председатель комитета государственной безопасности», - сказал Жириновский.

По его мнению, против бывшего лидера ополчился народ, поэтому от него могли избавиться.

Ранее СМИ предположили, что экс-президент Нурсултан Назарбаев мог уехать из Казахстана из-за происходивших там беспорядков, так как он не сделал ни одного заявления по ситуации в стране. Позднее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Назарбаев находится в стране.