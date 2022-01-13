Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 18:59

Анкара заявляет, что первая встреча с представителями Армении по нормализации отношений, состоявшаяся в Москве 14 января, прошла в позитивной атмосфере. Стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации. О дате второй встречи пока не сообщается. Из официальных сообщений о турецко-армянских переговорах по нормализации отношений предельно ясно только одно: пока еще ничего не ясно, стороны сами не вполне четко понимают, о чем предстоит договариваться и какой результат «на выходе» они хотели бы получить.

Поэтому единственное, что в ближайшее время стоит ожидать – это отказ от посредничества Москвы и диалог напрямую, а также утверждение «дорожной карты» нормализации, в которой стороны внятно изложат то, что они хотели бы друга от друга добиться, в каком формате им предстоит сосуществовать в дальнейшем. Анкаре проще – ее стремления практически деполитизированы, чистейший прагматизм и стремление к тому, чтобы отношения были выгодны для обеих сторон. Сильный – он всегда великодушный и не страдающий злорадством в отношении проигравшего. Ведь трудно даже представить себе этот диалог, если бы Ереван не проиграл, а то и достиг бы каких-то успехов, если бы его экономика не лежала в руинах, а армянский правящий класс не оказался бы политическим банкротом. К тому же, даже самое несовершенное и неполное соглашение с Арменией будет означать серьезный удар по мировому армянскому лобби. «Какие такие угрозы армянам», - может говорить Анкара. – «У нас и отношения налаживаются, и экономические проекты завязываются. Вот, чартерные рейсы в Ереван возобновили, а в Ереване с турецких товаров эмбарго сняли, улучшения очевидны».

Армянским властям в этом отношении неизмеримо тяжелее. Экзистенциальный страх перед Турцией и ненависть к ней – это совсем не красивый оборот речи, а реальность, с молоком матери впитанная поколениям армян. К тому же, для Еревана любые переговоры с Турцией сейчас являются мерой вынужденной, результатом того, что война с Азербайджаном вдребезги проиграна, поддержка Европы и США оказалась пустым звуком, а проармянские силы в Иране через коленку переломил президент Ибрагим Раиси. От поддержки Еревана на словах не отказалась только Индия. Но где она – а где Армения. Пока в Нью-Дели каким-то образом соберутся армянам помочь – уже и надобность в этом отпадет. И это при том, что индусы говорят только о военной помощи, а Армении для налаживания нормальной жизни требуется сейчас совершенно другое. Соглашение с Турцией нужно правящим элитам Еревана как воздух – ровно в той же степени, как они с яростью отвергают сейчас возможность того, что оно будет всеобъемлющим и охватывать наиболее важные сферы.