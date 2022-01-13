Кадыров ответил ингушским правозащитникам: шакалы!

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на претензии правозащитников из Ингушетии, заявив, что не является врагом ни этой республики, ни ее народа, передает lenta.ru

«Рамзан не является врагом Ингушетии и ингушского народа. Так что, господа правозащитники, так называемые шакалы, у вас не получится поссорить наши народы», - сказал Кадыров.

Напомним, что ранее Кадыров на фоне обсуждения вопросов чечено-ингушских отношений попросил ингушский народ предъявить ему обоснованные обвинения. В декабре 2018 года Конституционный суд России признал соответствующим Конституции соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечнёй, и в марте 2019 года новая граница была внесена в госреестр недвижимости.