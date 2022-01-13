На Японию обрушилось цунами

Цунами, вызванное извержением подводного вулкана Тонга, обрушилось на побережье Японии рано утром в воскресенье, 16 января, всего через несколько минут после того, как было сделано соответствующее предупреждение, передает Japan Times.

Предупреждение о цунами с вероятностью волн, достигающих 3 метров, было сделано для островов Амами и Токара, в то время как менее серьезное предупреждение о цунами было сделано для всего тихоокеанского побережья страны.

Приход волн цунами подтверждается в районах вдоль побережья от Тохоку до Окинавы.