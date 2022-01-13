Гурзали Алияров ударил жену и ее сестру ножом из-за гусенка haqqin.az из зала суда
Завершился процесс над 45-летним жителем Шамкирского района Гурзали Алияровым, представшим перед судом в качестве обвиняемого в нанесении ножевых ранений своей супруге и ее сестре.
Инцидент произошел 26 мая прошлого года в отдаленном селе Алескерли Шамкирского района, где в конце 1980-х годов прошлого века селились беженцы из Армении. На почве семейной ссоры Г.Алияров нанес ножевые ранения 35-летней Шалале Тагиевой и ее сестре, 33-летней Шахле Сулеймановой, которые были доставлены в больницу.
В своих показаниях Гурзали Алияров рассказал, что он и Шалала женаты 12 лет, что у них трое детей и что в их семье постоянно были ссоры и конфликты:
«Шалала часто ругалась с моей пожилой матерью, не выполняла должным образом работу по дому, постоянно ругала меня, - рассказал суду обвиняемый. - Я сам готовил обед, сам выполнял всю работу по дому».
По словам Алиярова, в день происшествия Шалала забрала детей и ушла вместе с ними в расположенный неподалеку дом сестры. В этот день обвиняемый сам прибрал в доме, вымыл посуду и полы. Через некоторое время его жена вернулась домой в крайне раздраженном состоянии.
«Едва переступив порог, она стала кричать, что её оскорбил мой брат, Орудж, - рассказал обвиняемый. - А потом обрушилась на меня с ругательствами, стала проклинать моего отца, использую нецензурные слова. Разразился скандал, на шум прибежала сестра жены, Шахла, обе женщины схватили меня за ворот рубашки и пытались повалить на пол. В какой-то момент я почувствовал, что терпеть все это больше не могу. Вне себе от ярости, я взял нож и ударил жену. Когда же её сестра схватила меня за горло, я ударил ножом и её, после чего выбежал во двор».
Поостыв и вернувшись в дом, Гурзали увидел окровавленную сестру жены, которая перевязывала себе рану на животе. Он стал умолять золовку, простить его, говорил, что совершил ужасную ошибку, поскольку был не в себе, а потом выбежал за знакомой медсестрой, которая жила неподалеку. В итоге Шахле и Шалале была оказана первая медицинская помощь, а прибывшие на место происшествия сотрудники полиции увезли Гурзали в отделение.
В суде Алияров заявил, что сожалеет о случившемся и уже помирился с супругой и золовкой.
Потерпевшая Шалала Тагиева в своих показаниях на суде отметила, что ссоры в их семье возникали по самым разным поводам. Она, в частности, рассказала, что за три дня до инцидента увидела среди их домашней птицы заблудившегося гусенка.
«Жена моего деверя, Оруджа, пришла и забрала гусенка, заявив, что он принадлежит им, - рассказала Шалала Тагиева. - Потом пришла наша соседка, Хатын, и сказала, что гусенок ее. Тогда я пошла к Оруджу домой. Но едва я зашла во двор, деверь схватил меня за руку и со словами: «Ты мой враг, зачем ты пришла в мой дом?!» толкнул меня на железный забор. В слезах я вернулась домой и крикнула Гурзали: «Какой ты муж, если твой родной брат бьет меня двенадцать лет, а ты даже пальцем не пошевелишь, чтобы защитить свою жену?!..» На что Гурзали набросился на меня со словами: «Надоело мне все это, надоели ваши бесконечные скандалы и ссоры!» Сестра заступилась за меня и сказала мужу: «Не бей ее, у нее трое детей, пожалей свою жену!..» Но Гурзали был уже настолько не в себе, что ничего не слышал…»
По словам Ш.Тагиевой, после того, как муж ударил ее и сестру ножом, он и крикнул: «О Боже, что я наделал?» и заплакал. А потом побежал в дом своего брата с криком: «Почему ты пролил кровь в моем доме?!»
Потерпевшая рассказала, что уже помирилась с супругом, что ей трудно одной содержать троих детей и что жалобу на мужа она решила не подавать.
Сестра Тагиевой также заявила, что претензий к Алиярову не имеет.
Суд приговорил Гурзали Алиярова к 18 месяцам лишения свободы.