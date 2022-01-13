Инара Рафикгызы, судебный репортер 20:24

Завершился процесс над 45-летним жителем Шамкирского района Гурзали Алияровым, представшим перед судом в качестве обвиняемого в нанесении ножевых ранений своей супруге и ее сестре. Инцидент произошел 26 мая прошлого года в отдаленном селе Алескерли Шамкирского района, где в конце 1980-х годов прошлого века селились беженцы из Армении. На почве семейной ссоры Г.Алияров нанес ножевые ранения 35-летней Шалале Тагиевой и ее сестре, 33-летней Шахле Сулеймановой, которые были доставлены в больницу. В своих показаниях Гурзали Алияров рассказал, что он и Шалала женаты 12 лет, что у них трое детей и что в их семье постоянно были ссоры и конфликты: «Шалала часто ругалась с моей пожилой матерью, не выполняла должным образом работу по дому, постоянно ругала меня, - рассказал суду обвиняемый. - Я сам готовил обед, сам выполнял всю работу по дому».

По словам Алиярова, в день происшествия Шалала забрала детей и ушла вместе с ними в расположенный неподалеку дом сестры. В этот день обвиняемый сам прибрал в доме, вымыл посуду и полы. Через некоторое время его жена вернулась домой в крайне раздраженном состоянии. «Едва переступив порог, она стала кричать, что её оскорбил мой брат, Орудж, - рассказал обвиняемый. - А потом обрушилась на меня с ругательствами, стала проклинать моего отца, использую нецензурные слова. Разразился скандал, на шум прибежала сестра жены, Шахла, обе женщины схватили меня за ворот рубашки и пытались повалить на пол. В какой-то момент я почувствовал, что терпеть все это больше не могу. Вне себе от ярости, я взял нож и ударил жену. Когда же её сестра схватила меня за горло, я ударил ножом и её, после чего выбежал во двор». Поостыв и вернувшись в дом, Гурзали увидел окровавленную сестру жены, которая перевязывала себе рану на животе. Он стал умолять золовку, простить его, говорил, что совершил ужасную ошибку, поскольку был не в себе, а потом выбежал за знакомой медсестрой, которая жила неподалеку. В итоге Шахле и Шалале была оказана первая медицинская помощь, а прибывшие на место происшествия сотрудники полиции увезли Гурзали в отделение. В суде Алияров заявил, что сожалеет о случившемся и уже помирился с супругой и золовкой.