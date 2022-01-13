В Азербайджане выплатили более 4,5 млрд манатов в качестве пенсий

В прошлом году 4 млрд 592 млн манатов (больше на 118 млн манатов) выплачены в качестве пенсий. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минтруда Азербайджана.

«В 2021 году продолжилась динамика роста пенсий. В прошлом году среднемесячный размер пенсий увеличился на 9% и составил 331 манат, в том числе среднемесячный размер пенсий по возрасту увеличился на 8%, достигнув 358 манатов», - говорится в сообщении ведомства.