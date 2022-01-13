Айнур Сабитова критикует безразличие адвокатов к пандемии

По словам А.Сабитовой, учитывая распространение коронавирусной инфекции, ВОЗ в своем отчете констатирует, что люди, содержащиеся в тюрьмах и других местах лишения свободы, живут в закрытых помещениях и в непосредственной близости друг от друга, и эти условия способствуют распространению заболевания. Кроме этого, эти люди подвергаются большему риску, нежели общее население в целом. Все эти факторы делают людей в пенитенциарных учреждениях более восприимчивыми к инфекциям.

«Вот уже два года, как мир столкнулся с коронавирусной инфекцией, и борьба с этой всеобщей напастью продолжается по сегодняшний день. В связи с этим в странах мира реализуются превентивные меры против COVID-19 на основе соответствующих рекомендаций и стратегий Всемирной организации здравоохранения… Неслучайно, согласно анализу ВОЗ, риск распространения инфекционных заболеваний (например, туберкулеза) в тюрьмах в 100 раз выше. Тюремные стены никак не являются препятствием для передачи таких болезней из общества в пенитенциарные учреждения» , - написала на своей странице в фейсбук начальник управления по правам человека и связям с общественностью Министерства юстиции Айнур Сабитова.

А.Сабитова написала, что с учетом риска распространения коронавируса и объявления режима строгого карантина в нашей стране были временно прекращены встречи с находящимися под следствием и арестованными, также прием ввозимых подарков, - а допуск соответствующих лиц (адвокатов, следователей, врачей и др.) в учреждения осуществлялся в соответствии с особыми правилами, хотя в некоторых государствах допуск этих лиц в пенитенциарные учреждения были временно запрещены.

Во всех пенитенциарных учреждениях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями были реконструированы комнаты для коротких встреч, установлены стеклянные перегородки и кабинки, оборудованные средствами связи, созданы условия для проведения онлайн-встреч с заключенными, а также проведение судебных процессов по уголовным делам посредством видеоконференцсвязи.

Однако позже, - как утверждает А.Сабитова, - в рамках смягчения режима карантина, была возобновлена доставка заключенным передачи и конвертов, а также проведение встреч. Также, в соответствии с реализуемой в стране стратегией вакцинации, были вакцинированы все заключенные, в настоящее время завершается процесс получения ими третьей дозы вакцины.

А.Сабитова коснулась негативных комментариев в соцсетях об ограничениях и требованиях по предотвращению распространения коронавируса: «Некоторые адвокаты, выражают недовольство требованием пройти тест на коронавирус. Должна отметить, что в настоящее время требуется паспорт COVID-19 для краткосрочных встреч с членами семей и родственниками заключенных. Кроме того, при длительных встречах требуется пройти ПЦР-тест. Также необходимо пройти тестирование адвокатам, следователям и другим лицам перед тем, как встретиться с заключенными. Для сравнения отметим, что в некоторых других странах за тесты на коронавирус приходится платить высокую цену и даже выстаивать длинные очереди, но в нашей стране такие тесты более удобны и доступны. Более того, Министерство юстиции организовало бесплатное ПЦР-тестирование для адвокатов, следователей и других лиц, которые должны попасть в пенитенциарные учреждения. Эти люди могут обратиться в наш медицинский центр, расположенный по адресу: г.Баку, Низаминский район, улица Музаффара Нариманова, 1. При этом, в качестве альтернативы, эти лица могут попасть в пенитенциарное учреждение, сдав экспресс-тест…Вызывает удивление и сожаление равнодушие адвокатов, призванных защищать права и интересы заключенных, к их здоровью».