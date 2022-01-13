Шахрияр Мамедъяров стартовал на супертурнире в Нидерландах

Сегодня в нидерландском Вейк-ан-Зее начался традиционный 84-й по счету шахматный супертурнир Tata Steel Masters, в котором принимает участие и азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

В 1-м туре наш шахматист играл с россиянином Даниилом Дубовым. Партия, в которой Шахрияр играл черными фигурами, завершилась вничью.

В турнире также участвуют чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), который сегодня сыграл вничью с россиянином Андреем Есипенко, Фабиано Каруана (США), Сергей Карякин (Россия), Аниш Гири (Нидерланды), Рихард Раппорт (Венгрия), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Видит Сантош Гуджрати (Индия), Сэм Шенкленд (США), Йорден ван Форест (Нидерланды), Нильс Гранделиус (Швеция), Рамешбабу Прагнанандха (Индия).

14 шахматистов сыграют по круговой системе в 13 туров. Контроль времени – 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов, после чего 15 минут на оставшуюся часть игры с 30-секундным добавлением после каждого хода. Соревнование завершится 30 января.

Второй год подряд Tata Steel Chess, который также называют «Шахматным Уимблдоном», проводится без зрителей из-за пандемийных ограничений. Не будет организовано и традиционных любительских соревнований. Зато проходит турнир Challengers с 14 шахматистами классом пониже.

Представитель Азербайджана выигрывал в Вейк-ан-Зее один раз. В 2007 году Теймур Раджабов поделил 1-е место с болгарином Веселином Топаловым и армянином Левоном Ароняном. Рекордсменом по количеству побед является Магнус Карлсен. Он выигрывал турнир семь раз.