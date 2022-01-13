Мушвиг Аббасов вывел «Шушу» на арену КВН фото; видео
Новая команда КВН Баку «Шуша» успешно выступила на фестивале «Кивин» в Сочи и прошла во второй тур. Во втором туре, который пройдет 19-20 января, команде предстоит выступить перед жюри, в котором председательствует президент АМИК Александр Масляков.
Команда «Шуша» была собрана известным сценаристом и продюсером Мушвигом Аббасовым. Организатор команды прославился тем, что был одним из сценаристов легендарных «Парней из Баку» и продюсирует крайне популярное в Азербайджане скет-шоу «Бу шехерде».
Новая азербайджанская команда с весьма патриотическим названием «Шуша» начнет выступать в одной из региональных лиг КВН, победа в которой обеспечит ее участие в телевизионной лиге, которая обладает многомиллионной аудиторией.
Мушвигу Аббасову, впервые за долгие годы, удалось собрать молодых и талантливых азербайджанцев из Баку, Москвы и других городов России, которые действительно шутят смешно. В организации команды особую роль сыграл Фонд поддержки диаспоры Азербайджана.
Команда «Шуша» была отобрана в восьмерку из трех сотен выступавших в первом туре «Кивина» команд. В настоящее время, проходит голосование по зрительским симпатиям среди этих команд. Читатели haqqin.az могут поддержать молодых ребят, приняв участие в голосовании по ссылке https://t.me/kvnofficial/37783.