В Грузии зафиксирована максимальная смертность за последние 27 лет
Число умерших в Грузии за январь-ноябрь 2021 года превысило 53,4 тысячи человек – это худшие показатели за всю историю анализа данных, то есть с 1994 года, говорится в отчете Национальной службы статистики Грузии, передает «Новости-Грузия».
Согласно данным, естественная убыль населения без учета миграции за январь-декабрь 2021 года перешагнула отметку в 12,4 тысячи, что также является рекордом последних 27 лет.
За отчетный период в Грузии родилось 41 043 ребенка. На основе этих цифр выходит, что в прошлом году в среднем ежедневно в стране рождались 123 малыша, а 160 человек умирали.
Гендиректор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Амиран Гамкрелидзе назвал демографическую ситуацию в стране тревожной.
«Это одни из самых тревожных данных этого года. В 2020 и 2021 году серьезным было влияние коронавируса… Последние десятилетия в Грузии демографические проблемы, и это один из самых больших вызовов страны, но пандемия сыграла свою роль в том, что у нас последние два года не было естественного прироста», - сказал Гамкрелидзе.
По состоянию на 1 января 2021 года в Грузии проживало 3 726 800 человек. В 1994 году общая численность населения Грузии превышала 4,9 миллиона человек.