В Грузии зафиксирована максимальная смертность за последние 27 лет

Число умерших в Грузии за январь-ноябрь 2021 года превысило 53,4 тысячи человек – это худшие показатели за всю историю анализа данных, то есть с 1994 года, говорится в отчете Национальной службы статистики Грузии, передает «Новости-Грузия».

Согласно данным, естественная убыль населения без учета миграции за январь-декабрь 2021 года перешагнула отметку в 12,4 тысячи, что также является рекордом последних 27 лет.

За отчетный период в Грузии родилось 41 043 ребенка. На основе этих цифр выходит, что в прошлом году в среднем ежедневно в стране рождались 123 малыша, а 160 человек умирали.