Финляндия и Швеция могут войти в НАТО

«Вопрос со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции мог бы решиться быстро, поскольку они соответствуют необходимым для этого требованиям». Такое мнение высказал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает ТАСС.

По его словам, если бы Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО, мы могли бы решить этот вопрос за одну ночь. Вы могли бы стать членами организации уже на следующий день, поскольку вы соответствуете всем требуемым критериям.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее также сообщал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может пройти очень быстро, но только если эти страны сами примут решение присоединиться.