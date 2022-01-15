Украина заявила, что за кибератакой на правительственные сайты стоит Беларусь

Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Демедюк заявил, что за кибератакой на сайты украинских министерств стоят хакеры из группировки UNC1151, которая связана с разведслужбами Беларуси.

«Эта группировка занимается кибершпионажем и связана со спецслужбами Республики Беларусь. Произошедшие атаки были прикрытием для более деструктивных действий, которые происходят вне поля общественного зрения», - сказал Демедюк в интервью агентству Reuters.

Напомним, что атака на сайты украинских министерств и ведомств произошла 14 января. На главных страницах сайтов была размещена заглушка на русском, польском и украинском языках, в которой сообщалось, что все личные данные того, кто зашел на этот сайт, «загружены в общую сеть», а данные на компьютере «уничтожаются, восстановить их невозможно».