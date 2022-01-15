Мухтар Мустафаев: «Ни одного факта, что адвокат заразил заключенного»

В Коллегию адвокатов не поступало официальной информации о том, что кто-либо из заключенных, содержащихся в СИЗО и тюрьмах заразился коронавирусом от адвоката. Все голословные доводы, которые озвучивались ранее в СМИ были досконально расследованы в Президиуме Коллегии и не нашли своего подтверждения. Об этом haqqin.az заявил член Президиума Коллегии адвокатов Мухтар Мустафаев, отвечая на критику в адрес адвокатов со стороны начальника управления по правам человека и связям с общественностью Министерства юстиции Айнур Сабитовой.

Напомним, что ранее Айнур Сабитова заявила, что некоторые адвокаты безразлично относятся к пандемии и выражают недовольство требованиям пройти тест на коронавирус.

По словам Мухтара Мустафаева, все члены Коллегии адвокатов в организованной форме прошли вакцинацию и привиты от коронавируса.

«Как известно, благодаря мудрой и дальновидной политике президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой в нашей стране своевременно приняты все необходимые меры по вакцинации всех слоев населения. Наша страна лидер по вакцинации в регионе. После обращения руководства Коллегии адвокатов Оперативный Штаб и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) организовало специальные мероприятия для Коллегии адвокатов. Адвокаты по всей стране организованно и в коллективной форме прививались в своих офисах. Все члены Коллегии адвокатов привиты до единого», - сказал он.

Мухтар Мустафаев также добавил, можно только приветствовать решение Минюста по организации бесплатного тестирования на коронавирус для адвокатов с сегодняшнего дня. Таким образом недовольство адвокатов по поводу платных тестов в пенитенциарных учреждениях было вовремя услышано.