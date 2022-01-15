Иран и Саудовская Аравия возобновляют дипотношения

Иран и Саудовская Аравия готовятся вновь открыть свои посольства в Эр-Рияде и Тегеране и полностью восстановят дипломатические отношения, заявил иранский депутат Джалил Рахими Джаханбади.

«Отношения между двумя крупными региональными державами «возрождаются», а посольства готовятся к открытию», - написал в субботу он, добавив, что это очень важно для снижения напряженности в регионе и повышения сплоченности мусульманского мира.

Напомним, что Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном в 2016 году после нападения на представительство страны в Иране, спровоцированного казнью саудовского шиитского священнослужителя Нимра Бакира аль-Нимра.