Twitter заблокировал аккаунт Хаменеи
Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи за публикацию анимационного ролика, на котором было показано «убийство» экс-президента США Дональда Трампа, передает Mig news.
Видео, приуроченное ко второй годовщине убийства Касема Сулеймани, называлось «Месть неизбежна».
«Убийца Сулеймани и тот, кто отдал приказ, заплатят за это», – говорится в ролике, на котором Трампа, играющего в гольф, убивают при помощи беспилотника.