В США неизвестный взял в заложники прихожан синагоги обновлено 01:19; фото
Захвативший заложников в техасской синагоге требует освободить его сестру-террористку, передает RT.
Отмечается, что женщину посадили на 86 лет за убийство агента спецслужб и содержат на военно-воздушной базе Карсуэлл, в Техасе.
Захватчик утверждает, что у него есть взрывчатка. Сейчас с ним ведут переговоры.
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В городе Колливилль (штат Техас) неизвестный захватил заложников в синагоге Бэт Исраэль, передают американские СМИ.
Отмечается, что злоумышленник вооружен. По данным СМИ, он угрожает расправой заложникам, если кто-то попытается войти в здание.
Также стало известно, что на место происшествия привлечен спецназ штата.