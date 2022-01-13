Захвативший заложников в техасской синагоге требует освободить его сестру-террористку, передает RT.

Отмечается, что женщину посадили на 86 лет за убийство агента спецслужб и содержат на военно-воздушной базе Карсуэлл, в Техасе.

Захватчик утверждает, что у него есть взрывчатка. Сейчас с ним ведут переговоры.