Азербайджанская фигуристка успешно выступила на чемпионате Европы

Фигуристка сборной Азербайджана Екатерина Рябова выступила на чемпионате Европы в Таллинне.

Наша представительница заняла 6-е место, набрав в сумме 196,75 балла. Таким образом, Рябова повторила свой результат, показанный ею на чемпионате Европы 2020 года, где она также стала 6-й.

Отметим, что никогда азербайджанские фигуристы не поднимались на континентальных первенствах выше 6-й позиции.

Чемпионкой стала россиянка Камила Валиева. Серебро и бронза также достались представительницам России – Анне Щербаковой и Александре Трусовой.

18-летняя Екатерина Рябова выступает за Азербайджан с 2018 года. Москвичку тренируют ее родители – Алексей Рябов и Екатерина Бандурина.

Самым удачным сезоном в карьере Рябовой был сезон 2019/20, когда она, помимо 6-го места на чемпионате Европы, заняла 10-ю строчку на чемпионате мира.

На нынешнем чемпионате Европы Азербайджан также представляли одиночник Владимир Литвинцев и танцевальная пара Екатерина Кузнецова – Александр Колосовский. Литвинцев занял 8-е место, что стало лучшим результатом в его карьере на чемпионатах Европы, а танцоры выступили неудачно, заняв предпоследнее 26-е место.