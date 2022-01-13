Александр Караваев, автор haqqin.az 00:44

В декабре 2021 года Ильхаму Алиеву был представлен проект «Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 гг.». Документ, на основе вводных, которые внесла пандемия и факт возвращения 10 тысяч кв. км азербайджанских земель в хозяйственную жизнь страны, предлагает оценить перспективы движения Азербайджана в текущем десятилетии. Стратегия развития предусматривает четыре основных изменения в экономике страны. Глава Минэкономики Микаил Джаббаров описал их следующим образом.

Первое направление – преобразование государственного сектора (госкомпаний, финансов и управления) с точки зрения большей эффективности. Второе направление – расширение государственно-частного партнерства во всех секторах, более широкое вовлечение бизнеса в реализацию государственных проектов. Третье направление – внедрение мер по улучшению качества окружающей среды в экономике на макро уровне и в частном секторе. Четвертое направление – создание благоприятных условий для устойчивого развития человеческого капитала, повсеместного применения цифровой экономики и инноваций. По расчетам правительства, в случае успешной реализации проекта новой стратегии, среднегодовой темп роста ВВП в стране в 2022-2026 годах составит 3,9%, в том числе 5% в ненефтяном секторе. Напомним, что по итогам прошлого года рост составил 5,6%, из них в ненефтяном секторе – 7,2%. На сегодняшний день, структура азербайджанского ВВП незначительно изменилась с рубежа 1990-х, 2000-х годов. Пропорция на итог 2021 года выглядит следующим образом: доля промышленности 42,5%, торговли и ремонта транспортных средств – 10,1%, на транспорт и складское хозяйство – 6,9%, строительство – 5,9%, сельское и лесное хозяйства – 5,9%, на сектор информации и связи – 1,8%, на сферу размещения туристов и объектов общепита – 1,3%, на прочие сектора – 17,2%. За последние пять лет определенно возросла доля налогов в ВВП – 8,4%. Наиболее качественный сдвиг произошел внутри промышленности – с 75% до 64,5% снизился объем производства в добывающей промышленности, и этот объем заняла с 29,9% – перерабатывающая промышленность – сейчас почти 30%. Подросла доля производства электроэнергии в ВВП – до 4,8%. Одна из ключевых проблем – вложения в основной капитал (в 2021 году – 16 млрд 127 млн манатов) упали на 8,2% – меньше показателя 2020 года. Падение инвестиций в основные фонды происходит третий год подряд в одном темпе 8-10%. Азербайджанская экономика очень сильно недоинвестирована. И речь именно о несырьевом секторе. Основной объем инвестиций стал осуществляться за счёт государства и структур, связанных с ним различными гарантиями с самого верха. Общий инвестклимат для новых и независимых инвесторов, достаточно сложный, как и в России. Минэкономики видит этот изъян, и глава ведомства Джаббаров достаточно ясно выразил подход правительства: "Основная идея заключается в том, что в экономике будет создана соответствующая среда, которая постепенно заменит ведущую роль государства в экономическом развитии и инвестициях частным сектором".

Собственно, есть несколько факторов, которые будут стимулировать и корректировать реализацию азербайджанской стратегии. В первую очередь, по-прежнему сохраняющийся традиционный для экономики локомотив - сырьевые цены на углеводороды. Несмотря на кризис 2019-2020 годов и становление "зелёной энергетики" мы возвращаемся к тренду роста цен на нефть и газ. Отсюда, по мнению абсолютного большинства аналитиков, сырьевое ралли продолжится и в будущем году, суля Азербайджану достаточные экспортные доходы. Однако кроме этого плюса само повышение сырьевых цен и масштаб этого роста указывают, что экономика входит в фазу циклического подъема, так как, с одной стороны, дефицит ресурсов является признаком того, что начинается долговременный экономический рост, а с другой – рост цен на широкий круг товаров, позволяет больше зарабатывать как на внутреннем рынке, так и на экспорте, и следовательно больше инвестировать. По газовому сектору это выглядит наиболее очевидно – рост экспорта за год на 40%, до 19 млрд куб. Контуры структурных сдвигов, которые охватывают всю мировую экономику, для Азербайджана выглядят следующим образом. 1. Мировой логистический кризис, вызванный пандемией плюс радикальное расширение интернет-торговли уже приводит к существенному росту инвестиций в логистическую инфраструктуру. В Азербайджане кроме аэропортов на возвращенных территориях, получают развитие распределительные и логистические центры, продолжаются инвестиции в основную транспортную инфраструктуру. Реконструируется ж.д. магистраль в рамках МТК Север – Юг, участок от Апшеронского полуострова до северной границы составляет 328,3 км (работы выполнены на 22,12%). С учетом работ по Баку-Астара (граница с Ираном) коридор будет готов пропускать более 10 млн тонн грузов в год, достаточно крупный поток для региональных экономических связок.

2. Углеводородный/энергетический переход серьезно ускоряет разработки новых энергосберегающих технологий, технологий, связанных с новой энергетикой, технологий накопления энергии и т. д. и увеличивает инвестиции в соответствующие разработки. В январе 2020 года Азербайджан подписал исполнительные контракты с компаниями ACWA Power из Саудовской Аравии и Masdar из ОАЭ по реализации пилотных проектов в сфере ВИЭ, один из которых начал реализацию. Суммарный объем инвестиций в эти проекты оценивается в 500 миллионов долларов. Ввод станций в эксплуатацию запланирован в 2023 году.

3. Азербайджан стал промышленным экспортером. По итогам 2021 года экспорт ненефтяной продукции из Азербайджана составил рекордные $2,7 млрд, что на 47,2% больше показателя 2020 года (данные Центра анализа экономических реформ и коммуникаций). Если за 2021 год общий объем экспорта Азербайджана составил $22,2 млрд, то удельный вес в нем ненефтяного равен 12,2%. По данным центра, в целом, за 2021 год экспорт черных металлов и продукции из них увеличился в 2 раза, химической продукции – в 2,9 раза, сахара и продукции из него – на 19,3%, хлопка-волокна – на 58,3%, алюминия и алюминиевой продукции – на 66,2%.

4. Мировая экономика столкнется и с ростом спроса на продовольствие. Серьезно растет запрос на здоровую еду. Идея, озвученная Ильхамом Алиевым выглядит весьма актуальной. К середине 2022 года, по данным Министерства сельского хозяйства США, Китай будет владеть 69% всех мировых запасов кукурузы, 60% риса и 51% пшеницы. Лихорадочная скупка этих товаров – тоже одна из причин роста мировых цен на продовольствие. Но инвесторы опасаются стратегических причин такого накопительства в Китае - от последствий пандемии до войны с Тайванем.