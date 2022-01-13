«План миротворческой операции Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане был разработан президентами России и Белоруссии в течение часа». Об этом, как сообщает Белта, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с прибывшими из Казахстана миротворческими силами.

«Вам, белорусам и россиянам, я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами – России и Беларуси – в течение одного часа», - сказал Лукашенко.

Он отметил, что министерства обороны России и Белоруссии детализировали замысел двух президентов в генеральных штабах.

«Спустя несколько часов после этого в Казахстан отправились первые самолеты с миротворцами», - заявил белорусский президент, назвав совместные действия «быстрыми и решительными».