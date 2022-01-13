В Индии устроили торжественные похороны обезьяне пришли 1500 человек; фото; видео
Жители деревни Далупура, в индийском штате Мадхья-Прадеш, устроили торжественное погребение и траурное шествие с участием 1500 человек в честь замерзшей от холода обезьяны, передают местные СМИ.
Обезьяна часто посещала деревню, жители которой подкармливали ее. Со временем люди привязались к животному, к тому же в регионе эти приматы являются очень почитаемыми животными. Привязавшуюся к людям обезьяну местные стали считать священным животным, поскольку она напоминала им индуистское божество Ханумана.
В конце декабря обезьяна вновь забрела в поселок, на этот раз будучи очень простуженной и замерзшей. Местные жители пытались спасти ее, дали теплую одежду и отвезли к ветеринару. Однако, лечение не увенчалось успехом — животное умерло от переохлаждения.
Жители деревни решили почтить память священного животного и организовали торжественные похороны с кремацией, пением гимна и застольем на 1 500 человек в рамках ритуального обряда.
К торжественным обрядам решили присоединиться жители близлежащих поселков региона. Некоторые добирались на похороны из деревень, расположенных более чем в 50 километрах от Далупура. Для поминального обеда организаторы установили большой шатер среди поля, чтобы уместить всех присутствующих.
Согласно индуистскому обычаю, обезьяну кремировали и построили наземный мавзолей. Многие индусы побрили голову в знак траура по усопшей.