Жители деревни Далупура, в индийском штате Мадхья-Прадеш, устроили торжественное погребение и траурное шествие с участием 1500 человек в честь замерзшей от холода обезьяны, передают местные СМИ.

Обезьяна часто посещала деревню, жители которой подкармливали ее. Со временем люди привязались к животному, к тому же в регионе эти приматы являются очень почитаемыми животными. Привязавшуюся к людям обезьяну местные стали считать священным животным, поскольку она напоминала им индуистское божество Ханумана.

В конце декабря обезьяна вновь забрела в поселок, на этот раз будучи очень простуженной и замерзшей. Местные жители пытались спасти ее, дали теплую одежду и отвезли к ветеринару. Однако, лечение не увенчалось успехом — животное умерло от переохлаждения.