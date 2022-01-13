Джейхун Наджафов, собкор 01:43

В американском медицинском Центре университета Мерилэнд (штат Балтимор) продолжается эксперимент по пересадке сердца генетически модифицированной свиньи 57-летнему мужчине. В случае успеха, перед медициной открываются грандиозные перспективы, которые позволят трансплантировать людям с поражением жизненно важных функций организма органы модифицированных животных. Операция по пересадке сердца, которую проводил заведующий отделением пересадки сердца медицинского Центра университета Мериленд доктор Бартли Гриффит, длилась восемь часов. «Мы очень взволнованы, - сказал хирург, - но все еще не уверены в окончательных результатах, поскольку операции такого рода никогда раньше не проводились. На данный момент наш пациент чувствует себя хорошо, и это обнадеживает…»

Следует учесть, что речь идет о трансплантологии – одном из наиболее востребованных направлений современной медицины. Только в прошлом году в США были проведены 41.000 операций по пересадке жизненно важных органов, а 3.817 пациентам было пересажено сердце – больше, чем когда-либо за всю историю американской медицины. И, тем не менее, из-за нехватки донорских органов, в США ежедневно умирают в среднем 12 человек, не дождавшиеся очереди на операцию, и это - печальная закономерность, поскольку спрос на жизненно важные органы все еще намного превышает предложения. Исследователи надеются, что научные достижения подобно тем, которые были использованы в медицинском Центре университета Мериленд, откроют новую эру в медицине, то есть, у пациентов, остро нуждающихся в трансплантации, не будет недостатка в жизненно важных органах. Как сообщил haqqin.az эксперт Министерства здравоохранения, Главный кардиолог Азербайджана Юсиф Нагиев, даже если пересадка сердца в Мэриленде завершится полным выздоровлением пациента, должно пройти еще несколько лет, пока такие операции поставят «на поток». Это естественно, ведь новые технологии должны вначале пройти тщательную экспериментальную фазу, затем целый комплекс разноплановых испытаний, постмаркетинговые исследования… В то же время, налицо тот факт, что, благодаря усилиям ученых, переход к практическому внедрению новых технологий осуществляется сегодня довольно быстро. К примеру, если в прошлом от лабораторной стадии разработки нового лекарственного препарата до его поступления в аптеки проходило до десяти лет, то сейчас это делается в разы быстрее. По словам Юсифа Нагиева, в целом американские врачи выполнили главную задачу, приведя гены свиньи в соответствии с ДНК человека. И, в случае успешных результатов пересадки органа в Балтиморе, ксенотрансплантация в клинической практике будет, скорее всего, применяться в продвинутых с точки зрения медицины странах - США, Великобритании, Израиле, Германии и др. Но, помимо сугубо медицинских аспектов, неизбежно возникнут вопросы этического, религиозного и биоправового характера, и это уже – принципиально другая тема.