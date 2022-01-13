57-летнему мужчине успешно произвели пересадку сердца свиньи. Сколько в Азербайджане готовых к такой пересадке? комментарий Юсифа Нагиева
В американском медицинском Центре университета Мерилэнд (штат Балтимор) продолжается эксперимент по пересадке сердца генетически модифицированной свиньи 57-летнему мужчине. В случае успеха, перед медициной открываются грандиозные перспективы, которые позволят трансплантировать людям с поражением жизненно важных функций организма органы модифицированных животных.
Операция по пересадке сердца, которую проводил заведующий отделением пересадки сердца медицинского Центра университета Мериленд доктор Бартли Гриффит, длилась восемь часов.
«Мы очень взволнованы, - сказал хирург, - но все еще не уверены в окончательных результатах, поскольку операции такого рода никогда раньше не проводились. На данный момент наш пациент чувствует себя хорошо, и это обнадеживает…»
Следует учесть, что речь идет о трансплантологии – одном из наиболее востребованных направлений современной медицины. Только в прошлом году в США были проведены 41.000 операций по пересадке жизненно важных органов, а 3.817 пациентам было пересажено сердце – больше, чем когда-либо за всю историю американской медицины. И, тем не менее, из-за нехватки донорских органов, в США ежедневно умирают в среднем 12 человек, не дождавшиеся очереди на операцию, и это - печальная закономерность, поскольку спрос на жизненно важные органы все еще намного превышает предложения.
Исследователи надеются, что научные достижения подобно тем, которые были использованы в медицинском Центре университета Мериленд, откроют новую эру в медицине, то есть, у пациентов, остро нуждающихся в трансплантации, не будет недостатка в жизненно важных органах.
Как сообщил haqqin.az эксперт Министерства здравоохранения, Главный кардиолог Азербайджана Юсиф Нагиев, даже если пересадка сердца в Мэриленде завершится полным выздоровлением пациента, должно пройти еще несколько лет, пока такие операции поставят «на поток». Это естественно, ведь новые технологии должны вначале пройти тщательную экспериментальную фазу, затем целый комплекс разноплановых испытаний, постмаркетинговые исследования…
В то же время, налицо тот факт, что, благодаря усилиям ученых, переход к практическому внедрению новых технологий осуществляется сегодня довольно быстро. К примеру, если в прошлом от лабораторной стадии разработки нового лекарственного препарата до его поступления в аптеки проходило до десяти лет, то сейчас это делается в разы быстрее.
По словам Юсифа Нагиева, в целом американские врачи выполнили главную задачу, приведя гены свиньи в соответствии с ДНК человека. И, в случае успешных результатов пересадки органа в Балтиморе, ксенотрансплантация в клинической практике будет, скорее всего, применяться в продвинутых с точки зрения медицины странах - США, Великобритании, Израиле, Германии и др.
Но, помимо сугубо медицинских аспектов, неизбежно возникнут вопросы этического, религиозного и биоправового характера, и это уже – принципиально другая тема.
К примеру, в США запрещена пересадка сердца американских граждан иностранцам, а в Германии, наоборот, такого запрета нет. Понятно также, что против пересадки человеку органов свиньи, пусть даже модифицированной, выступят многочисленные международные организации по защите животных, а также страны, в которых свинья считается «нечистой» и т.д. Также серьезным барьером для массового проведения подобных операций может стать их стоимость, которая, в зависимости от состояния организма пациента, стоит сегодня от 80 до 120 тысяч евро.
Эксперт затруднился ответить на наш вопрос о том, сколько людей в Азербайджане ждут в настоящее время операцию по пересадке сердца. Сейчас, по словам Юсифа Нагиева, идет работа над созданием профильного реестра пациентов, срочно нуждающихся в пересадке жизненно важных органов.
«Пока идет поиск донорских органов, - рассказал эксперт, - такие пациенты получают соответствующее лечение, которое продлевает их жизнь. Что же касается больных, нуждающихся в пересадке сердца, то в Азербайджане проводится, так называемая, ресинхронизирующая сердечная терапия, в ходе которой врачи имплантируют в организм пациентов устройства для улучшения сердечной деятельности, которые поддерживают их жизнедеятельность и дают кардиологическим больным возможность оставаться в листе ожидания на донорское сердце».
В частности, эксперт рассказал, что в Азербайджане есть пациент, которому в 1994 году, пересадили в одной из московских клиник донорское сердце, и он по сей день не испытывает проблем со здоровьем.
Возвращаясь к идее операции в медицинском Центре университета Мериленд, Юсиф Нагиев сказал, что, по его мнению, будущее трансплантологии, все-таки, не за пересадкой органов генномодифицированных животных, а за технологиями искусственного воспроизводства человеческих органов. Именно в этом направлении уже идут активные научные разработки по созданию при помощи 3D-принтеров органов человека на основе генной инженерии, аутологичных клеток организма и пр.
Нагиев убежден, что одним из результатов четвертой мировой технологической революции станет прорыв в трансплантации искусственного выращенных органов из клеток самого человека, которые будут значительно более эффективными, нежели пересаженные органы животных. По мнению эксперта принципиально важно то, что при трансплантации искусственно выращенных органов и тканей, практически, решаются все проблемы, связанные с отторжением организма, иммуносупрессией и т. д., что гарантирует оперируемым в дальнейшем полноценную жизнь.
Отметим, что в начале января 2022 года в Азербайджане вступил в силу «Закон о донорстве, и трансплантации органов и тканей человека», в котором отражены правовые основы донорства человеческих органов, порядок приоритетов при их трансплантации, а также правовые аспекты изъятия органов у живых доноров для пересадки.
Согласно закону, ксенотрансплантация в Азербайджане, за исключением научно-исследовательских работ, запрещена.