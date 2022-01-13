И это сказал президент Казахстана! «Подельники выкрали тела террористов, а потом сбрили бороды»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил, что участники беспорядков по стране нападали на морги, чтобы украсть тела боевиков.

«С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Неслучайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя», - заявил президент Казахстана.

Токаев также подчеркнул, что данная практика известна среди международных террористов, которые подобным образом заметают следы.

По словам Токаева скрывшиеся боевики затерялись среди гражданского населения, потому что, сбрили свои бороды…