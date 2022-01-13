Депутат Фазиль Мустафа: «Молодые кадры порой придумывают такие способы взяточничества, что...»
«Печально то, что большинство молодых кадров, назначенных на должности, идут по пути прежних. Говорят «не беру взятку», а в действительности придумывают такие способы взяточничества, что гражданин порой испытывает ностальгию по временам, когда взяточничество имело явные формы выражения. Сколько мы ни принимали самые хорошие законы, все равно невозможно обеспечить общественный контроль». Такое заявление сделал депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.
По его словам, число людей над законом выше нормы.
«Поведение привилегированных лиц, будь то на экономической или государственной службе, меняет и мораль других людей. Растет число тех, кто рассуждает по принципу: «Почему ему можно, а мне нельзя?». Если бы чей-то арест, смерть стали бы назиданием, тогда в человечестве не осталось бы места несправедливости. Когда полномочия многократно дублируются в управлении, невозможно требовать от кого-то конкретной ответственности. Ситуация с разграничением органов исполнительной власти и органов местного самоуправления запутана более, чем ситуация на азербайджано-армянской границе. Прежде чем проводить делимитацию государственной границы, мы должны провести делимитацию границ структур и лиц внутри самого государства», - заявляет народный избранник.