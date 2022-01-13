Левон Тер-Петросян: Кочарян с Саргсяном пытаются захватить власть
«Режим Никола Пашиняна стремится сохранить власть любой ценой, а Кочарян с Саргсяном пытаются ее захватить». Об этом заявил в интервью изданию iLur первый президент Армении Левон Тер-Петросян.
Экс-глава государства отметил, что режим Пашиняна, не различая средств, стремится сохранить власть любой ценой, а оппозиция, руководимая Кочаряном и Саргсяном, несмотря на внутренние противоречия, не различая также средств, пытается захватить власть любой ценой.
«Соответственно, во всех трех лагерях наблюдается полное отсутствие осознания государственных интересов, неизбежным следствием чего являются новые бедствия, грозящие нашей нации. Поиск выхода является исключительно обязанностью конфликтующих сторон и интеллигенции», - сказал Тер-Петросян.
По его словам, остальные слои общества на данный момент не имеют рычагов влияния на ситуацию. «Активные акторы политологического и информационного полей практически полностью обслуживают интересы упомянутых трех лагерей», - заключил экс-президент Армении.