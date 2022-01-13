Левон Тер-Петросян: Кочарян с Саргсяном пытаются захватить власть

«Режим Никола Пашиняна стремится сохранить власть любой ценой, а Кочарян с Саргсяном пытаются ее захватить». Об этом заявил в интервью изданию iLur первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

Экс-глава государства отметил, что режим Пашиняна, не различая средств, стремится сохранить власть любой ценой, а оппозиция, руководимая Кочаряном и Саргсяном, несмотря на внутренние противоречия, не различая также средств, пытается захватить власть любой ценой.