В Украине вступил в силу новый закон: все печатные СМИ переходят на госязык

В Украине с воскресенья, 16 января, вступает в силу требование языкового закона к издателям общегосударственных и региональных печатных СМИ об обязательном использовании в своих изданиях украинского языка, сообщает Дойче велле.

Выпускать свою продукцию на других языках, например, русском, не запрещается, однако тем издателям, которые захотят воспользоваться этим правом, будет необходимо издавать такой же тираж и на украинском.

Аналогичное требование к местным СМИ вступит в силу в Украине позже - 16 июля 2024 года. При этом оно не будет распространяться на печатные СМИ, которые издаются на языках коренных народов Украины, а также на английском и других официальных языках ЕС.

Кроме того, с 16 июля 2022 года обязательным станет использование украинского языка в интерфейсах компьютерных программ, а также на официальных сайтах и страницах в соцсетях.