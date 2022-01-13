Узбекистан закрыл границу с Казахстаном

С 15 января 2022 года временно приостанавливается пересечение государственной границы Узбекистана с Казахстаном. Данная мера принята в связи с тем, что в Казахстане появился новый штамм коронавируса «омикрон», сообщает Forbes Казахстан со ссылкой на заявление МИД Узбекистана.

По данным узбекского ведомства, авиационное сообщение сохраняется. Кроме того, есть исключения для наземного пересечения границы: на территорию Узбекистана могут въехать студенты, сотрудники дипредставительств, консульских учреждений и международных организаций, члены их семей, водители, осуществляющие международную перевозку грузов, а также направляющиеся на лечение либо к больным родственникам.