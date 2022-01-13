В Кремле сделали заявление по Украине

Говоря о том, разместит ли Россия военные силы в Украине, Песков сказал, что не может утверждать обратного. В то же время он подтвердил позицию Кремля: Россия не нападет на Украину, а обвинения в подготовке провокации в Донбассе ложные, пишет «Коммерсант».

Песков повторил, что Россия ожидает от НАТО гарантий непринятия Украины в блок, поскольку сейчас «это юридически возможно». По его словам, речи о военных действиях в случае отказа не идет. При этом он отметил, что «мы не собираемся говорить, что не будем размещать наступательные вооружения на территории Украины» (выдержки из интервью Пескова телеканалу CNN передает Bloomberg).

В другом отрывке, опубликованном The Hill, представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, готовит ли Россия какого-либо рода провокацию. «Этого не происходит — это раз. Во-вторых, вчера мы слышали заявления господина Салливана (советника президента США по национальной безопасности). Он обещал, что опубликует доказательства обвинений в течение 24 часов, если я не ошибаюсь. Мы все еще ждем доказательств. Знаете, мы живем в мире фейковых обвинений, фейковых новостей и в мире лжи. До тех пор, пока это каким-либо образом не подтвердится — чем-то явным и понятным — мы продолжим исходить из того, что это фейк-ньюз и ложные обвинения»,— сказал он.

Между Россией и США и НАТО есть определенное понимание, отметил Песков. «Но в целом и в принципе, мы можем сказать, что мы находимся на разных, совершенно разных путях. Это нехорошо, и это вызывает опасение»,— приводит Bloomberg слова пресс-секретаря президента РФ.