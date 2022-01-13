Первую ракетку мира все-таки депортируют из Австралии
Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича на повторное аннулирование визы. Об этом сообщает австралийское издание The Age.
Судьи приняли решение единогласно, а также постановили, что спортсмен должен оплатить судебные издержки правительства Австралии. В соответствии с решением суда Джоковичу придется покинуть страну и он не сможет выступить на Australian Open, действующим и девятикратным победителем которого является.
Новак Джокович прилетел в Мельбурн 5 января, но не смог в аэропорту пройти паспортный контроль. Причиной стала путаница с оформлением визы Джоковича. Ранее ему предоставили медицинское исключение, которое освобождает спортсмена от вакцинации. Основанием было то, что теннисист недавно переболел COVID-19. Австралийские власти приняли решение аннулировать визу сербу, о чем его проинформировала Пограничная служба Австралии. Его отправили в иммиграционный изолятор.
10 января стало известно, что местный суд отменил решение об аннулировании визы спортсмена. Теннисист был отпущен на свободу и приступил к тренировкам. Однако уже 14 января власти Австралии приняли решение о повторном аннулировании визы Джоковичу.
Australian Open пройдет с 17 по 30 января, зрители будут на трибунах. Теннисистов без прививки от коронавируса не допустят к участию в турнире.