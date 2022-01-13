Первую ракетку мира все-таки депортируют из Австралии

Судьи приняли решение единогласно, а также постановили, что спортсмен должен оплатить судебные издержки правительства Австралии. В соответствии с решением суда Джоковичу придется покинуть страну и он не сможет выступить на Australian Open, действующим и девятикратным победителем которого является.

Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича на повторное аннулирование визы. Об этом сообщает австралийское издание The Age.

Новак Джокович прилетел в Мельбурн 5 января, но не смог в аэропорту пройти паспортный контроль. Причиной стала путаница с оформлением визы Джоковича. Ранее ему предоставили медицинское исключение, которое освобождает спортсмена от вакцинации. Основанием было то, что теннисист недавно переболел COVID-19. Австралийские власти приняли решение аннулировать визу сербу, о чем его проинформировала Пограничная служба Австралии. Его отправили в иммиграционный изолятор.

10 января стало известно, что местный суд отменил решение об аннулировании визы спортсмена. Теннисист был отпущен на свободу и приступил к тренировкам. Однако уже 14 января власти Австралии приняли решение о повторном аннулировании визы Джоковичу.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января, зрители будут на трибунах. Теннисистов без прививки от коронавируса не допустят к участию в турнире.