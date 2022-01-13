Почти на $900 млн: вырос ненефтяной экспорт Азербайджана

В прошлом году ненефтяной экспорт Азербайджана по сравнению с 2020 годом вырос на 870 миллионов долларов, составив 2,7 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

Согласно данным, за 2021 год доля плодоовощной продукции в ненефтяном экспорте составила 630,4 миллиона долларов. За указанный период зафиксирован рост вдвое экспорта черных металлов и изделий из них, хлопковой пряжи – в 3,1 раза, сахара – на 19,2 процента, продукции химической промышленности – в 2,9 раза, хлопкового волокна – на 58,3 процента, алюминия и изделий из него – на 66,2 процента.

Крупнейшими импортерами азербайджанской ненефтяной продукции являются Россия, Турция, Швейцария, Грузия и др.