Российские военные на 19 самолетах покинули Казахстан

С аэродрома города Алматы вылетели 19 самолетов военно-транспортной авиации ВКС России, осуществляющих переброску возвращающихся из Казахстана российских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ в воскресенье, 16 января.

Переброску российских военных из Казахстана осуществляют на 18 самолётах Ил-76 и самолёте Ан-124, рассказали в Минобороны РФ. Утром 16 января все они вылетели с аэродрома «Алматы». Самолёты военно-транспортной авиации доставят не только личный состав, но и технику подразделений десантников.

При этом первые самолеты с российскими военными покинули Казахстан 13 января. Они прибыли на аэродромы Иваново-Северный (Ивановская область) и Чкаловский. Все российские военные покинут Казахстан.