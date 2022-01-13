Икрам Нур, автор haqqin.az 12:08

Подписанное еще в прошлом году, после долгих лет переговоров, Соглашение о стратегическом партнерстве между Китаем и Ираном, наделав много шума и в самом Тегеране, и в мире, – так за все это время и не смогло стартовать. 13 января, в пятницу, министр иностранных дел Китая Ван И и его иранский коллега Хосейн Абдолахиан объявили о начале реализации соглашения двумя странами. Из набора пунктов, касающихся экономики, военно-технического сотрудничества и совместных действий в сфере безопасности, работал только один – Китай продолжал закупать иранскую нефть вопреки американским санкциям. Правда, и здесь действовал крайне аккуратно, при этом далеко не всегда соблюдая выгоду Ирана. Нефть приобреталась по заниженным ценам, у третьих лиц, а обработка доставивших ее в китайские порты танкеров обходилась иранцам дороже, чем всем остальным.

Все попытки Тегерана ускорить реализацию соглашения и приступить уже наконец к другим его пунктам – получению инвестиций, началу модернизации нефтегазовой сферы и железнодорожной инфраструктуры, к приобретению оружия, натыкались на глухое молчание Пекина. «Мы считаем вас стратегическими партнерами, полностью разделяем точку зрения о том, что санкции в отношении вас – верх несправедливости, - говорили китайские дипломаты своим иранским коллегам. – Но делать рывок в наших отношениях сейчас несвоевременно». При этом Китай активно развивал всесторонние отношения с региональными противниками Ирана – Израилем и монархиями Залива, что, разумеется, вызывало раздражение в Тегеране, который так и не мог понять этой особенности китайской дипломатии – всегда оставаться над местными схватками. Не становясь ни на чью сторону. Впрочем, столь пассивное поведение Пекина в отношении китайско-иранского партнерства имело под собою два веских основания. Во-первых, Китай не намеревался вступать по этому вопросу в конфронтацию с США. Холодная война с американцами – холодной войной, но китайская сторона здесь всегда стремится не слишком заходить за «красные линии», предпочитая лишний раз не нагнетать обстановку, если это не продиктовано принципиальными соображениями. Во-вторых, Пекину нужно было убедиться, что политические элиты Ирана действительно серьезно настроены к сотрудничеству. Инициатором Соглашения о стратегическом партнерстве сроком на 25 лет была администрация Хасана Роухани. Но вела себя в этом вопросе крайне непоследовательно, пытаясь вести своеобразную двойную игру: на словах подчеркивать важность Китая как партнера, а на деле заключать различные соглашения экономического характера с Индией.