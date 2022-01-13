Расследователи CIT: Москва перебрасывает «Искандеры» с Дальнего Востока к Украине

Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в беседе с «Дождем» заявил, что за последние пару дней они обнаружили три видеозаписи, на которых видно перемещение комплекса «Искандер-М». Он сказал, что машины были укрыты брезентом, что говорит о том, что военные, возможно, попытались скрыть факт перемещения техники. Тем не менее, очертания объекта под брезентом видны, что позволило распознать ракетные комплексы, утверждает Левиев.

«Эхо Москвы» пишет, что команда расследователей CIT в твиттере обнаружили видео, на котором ракетный комплекс 9К720 «Искандер-М» перемещают на поезде с Дальнего Востока. По другому видео, снятому в Свердловской области, специалисты опознали кунги на трехосных шасси КАМАЗ — «вероятно, другие машины комплекса «Искандер-М» (9Т248, 9С552, 9С920-1 или 9У91)», говорится в публикации CIT.

Также сообщается, что Минобороны РФ уже объяснила переброску частей «внезапной проверкой».

Западные эксперты, изучившие спутниковые снимки, утверждают, что российское Минобороны перебросило на авиабазу Балтимор в Воронеже фронтовые бомбардировщики Су-34. Авиабаза находится всего в 180 км от украинской границы, что позволяет российским самолетам наносить удары не только по целям в приграничной полосе, но и в глубине украинской территории.

Напомним, в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что, по данным США, Россия может начать вторжение на Украину в период от нынешних дат до середины февраля. Псаки выразила обеспокоенность тем, что «российское правительство готовит вторжение»: «Мы видели это раньше, это возвращает нас в 2014 год, включая саботаж и информационные операции по обвинению Украины в подготовке неизбежных атак на российские силы на востоке Украины и российские военные планы начать такую активность за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля». Также в пятницу CNN, ссылаясь на неназванного американского чиновника, сообщило, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения «операции на Востоке Украины под чужим флагом». Назывались те же даты – между серединой января и серединой февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти публикации, заявил, что такие данные ничем не подтверждены и носят голословный характер.