Браконьеров с добычей и оружием задержала полиция в Тертере
В Тертерском районе сотрудники правоохранительных органов задержали занимающихся незаконной охотой лиц.
В Бардинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что в результате оперативных мероприятий сотрудников районного отделения полиции в связи с незаконной охотой в качестве подозреваемых задержаны жители Бардинского района Балоглан Гасанов и Маис Бабашев. В ходе осмотра у обoих были обнаружены и изъяты охотничьи ружья, патроны и дичь.