Интересы Никола Пашиняна в суде представлял практикующий в Ереване адвокат В. Григорян. Жалоба Пашиняна в Евросуд касается событий, предшествовавших президентским выборам 19 февраля 2008 г. Тогда он был активным сторонником и членом предвыборного штаба кандидата Левона Тер-Петросяна (первый президент Армении - ред.).

В Европейском суде по правам человека завершились коммуникации по делу с говорящим названием «Пашинян против Армении». Заявителем по делу выступает действующий премьер-министр Армении, который ранее являлся журналистом и занимал должность главного редактора оппозиционной газеты «Айкакан Жаманак». 18 января Страсбургский суд объявит о своем решении. По предварительной информации, Евросуд признал нарушение прав армянского премьер-министра в феврале 2008 года.

Согласно жалобе, 23 октября 2007 года Никол Пашинян вместе с группой других сторонников Тер-Петросяна провел уличное шествие с целью информирования общественности о предстоящем митинге. Заявитель утверждает, что полиция сначала потребовала остановить шествие, а затем напала на участников и арестовала их.

19 февраля 2008 года в Армении прошли президентские выборы. Основными претендентами были тогдашний премьер-министр Серж Саргсян, представлявший правящую партию, и главный кандидат от оппозиции Левон Тер-Петросян.

Сразу же после объявления предварительных результатов выборов Тер-Петросян призвал своих сторонников собраться на площади Свободы в центре Еревана, чтобы выразить протест против нарушений на выборах. Власти ответили незаконным преследованием сторонников оппозиции.

1 марта 2008 года на площадь Свободы прибыла милиция. Пашинян утверждает, что ее сотрудники напали и жестоко избили демонстрантов, разбивших лагерь на площади.

Власти Армении тогда утверждали, что Никол Пашинян вступил в сговор с кандидатом в президенты Левоном Тер-Петросяном и рядом его сторонников, чтобы, если Тер-Петросян потерпит поражение на президентских выборах, развязать «целый комплекс действий, направленных на неконституционную узурпацию государственной власти».

3 июля 2009 года Пашинян предстал перед районным судом Кентрон и Норк-Мараш Еревана, который постановил задержать его на срок два месяца.

В своем обращении в Евросуд Никол Пашинян жалуется, что в соответствии со статьей 5 Конвенции его содержание под стражей было незаконным. Пашинян также утверждает, что он был привлечен к ответственности и осужден за выступления и заявления, сделанные во время мирных демонстраций. Кроме того, его преследование было политически мотивированным и было направлено на предотвращение его оппозиционной деятельности.