В ОДКБ уверены: «реванша» в Казахстане не будет

Новый всплеск беспорядков в Казахстане вряд ли возможен, власти страны полностью контролируют ситуацию, заявил в интервью RT генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.

«Я бы не стал говорить об опасности какого-то реванша либо нового всплеска. Я практически уверен, что это невозможно, потому что, во-первых, ситуация взята под контроль. Во-вторых, сейчас проводится большая работа по выяснению всей картины, всех участников», - считает Зась.

По мнению генсека организации, все стороны сделали выводы по результатам событий в Казахстане.