Снег, дожди: ветер: синоптики о погоде в Баку и регионах
В Баку и на Апшеронском полуострове в ночь с 16 на 17 января местами ожидается мокрый снег, днем преимущественно дожди, которые к вечеру постепенно прекратятся. Северо-западный ветер временами усилится, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Температура воздуха в Баку и на полуострове днем составит 1-3 градуса тепла, к вечеру местами опустится до 1 градуса мороза.
Атмосферное давление повысится с 764 до 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.
Осадки ожидаются также в южных и восточных районах Азербайджана, возможен снег, местами осадки интенсивные. Ночью и в утренние часы туманно. Местами усилятся порывы западного ветра. Температура воздуха ночью составит от -4 до +1, днем 5-8 градусов тепла, в горах ночью 8-13, днем 0-5 градусов мороза, в высокогорье ночью 15-20, днем 3-8 градусов мороза.