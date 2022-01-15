В парламенте Казахстана прокомментировали слухи о смерти Назарбаева

Накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что, по его мнению, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев давно умер. «Я думаю, умер давно. Давно умер и похоронили. Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается. Тем более что сразу был арестован председатель Комитета государственной безопасности», - утверждал Жириновский.

Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» обратился по этому поводу к депутату Мажилиса парламента Казахстана, председателю партии «Ак жол» Азату Перуашева.

Депутат не подтвердил и не опроверг эту информацию, выразив при этом уверенность, что ситуация в республике стабилизируется: «У меня нет информации на этот счёт. Смею вас заверить, что наше общество, наш народ справится с этой проблемой, с той ситуацией, в которой мы сегодня оказались. Нашим российским друзьям и друзьям в кавычках, которые, судя по всему, тоже есть, не надо беспокоиться. Всё будет хорошо».