В сети распространили фото несовершеннолетних детей, находящихся в бедственном и беспомощном положении в одном из сел Шемахи.

Председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде написала по этому поводу на своей странице в соцсетях: «Говорят, что мать детей инфицирована коронавирусом и находится в больнице. Жители деревни присматривают за детьми, кормят их. Вероятно, Исполнительная власть Шемахинского района в курсе. Да, всего лишь в курсе. Своими глазами мы можем видеть, в каком положении находятся дети, и то, в какой опасности они находятся».

В свою очередь, глава пресс-службы МВД майор Эльшад Гаджиев заявил, что этот факт взят на контроль в координации с Шемахинским районным отделом полиции. Принимаются все необходимые меры.

Главный инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД старший лейтенант Махир Масимов сообщил, что в связи с распространившимися видеоматериалами сотрудники Шемахинской районной исполнительной власти, отдела полиции и других соответствующих структур уже находятся в селе Икинджи Чайлы Шемахинского района по тому адресу, где в беспризорном состоянии проживают дети. Первоначально пятеро несовершеннолетних будут размещены по другому адресу на территории района, далее будет принято соответствующее решение.