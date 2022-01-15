Президент Ирана едет на переговоры с Путиным

В Москву на переговоры с Владимиром Путиным едет президент Ирана Ибрагим Раиси. Это его первый визит в Россию, сообщают российские СМИ.

В программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" были объявлены планы президента РФ на будущую неделю. В частности, сообщалось о переговорах Путина и Раиси, а также о планах Путина на предстоящей неделе провести заседание Совета безопасности. В планах главы российского государства также много личных встреч и международных переговоров.