Французские истребители заглушили и «сбили» российские Су-35 полный провал российского авиапрома
Российская оборонная промышленность потеряла сразу три крупных заказа на истребители Су-35. Главная причина - невозможность установить РЛС с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) и продвинутую авионику, которые ранее импортировались из ряда европейских стран и Израиля.
«Черным» стал нынешний январь для российских экспортеров оружия. Сразу три страны – Египет, Алжир и Индонезия – отказались от приобретения последнего слова российского авиастроения, истребителей Су-35. И хотя, по официальной версии, главной причиной такого решения стали санкции против России, спустя некоторое время выяснилось, что не только в них дело.
Камнем преткновения стали внезапно выросшая цена, но главное – техническое отставание российских истребителей от их зарубежных аналогов. В Каире провели сравнительные учения – условные бои между Су-35 и французскими Rafale. Причем российские истребители выступали в качестве агрессора. Но Rafale с помощью бортовых РЛС легко глушили электронику Су-35, после чего их «сбивали».
В итоге Каир вполне логично решил, что лучше закупить продукцию французского авиапрома, а в Индонезии по схожим причинам планируют закупить как Rafale, так и американские F-15 EX. В Алжире решили пойти по более щадящему для российских экспортеров пути: модернизировать состоящие у него на вооружении российские Су-30МКА до уровня 4++. Что обойдется на 60% дешевле, чем покупать Су-35.
Однако в Алжире не скрывают, что, при наличии выгодных предложений, могут приобрести истребители производства других стран. И не исключено, что это будет китайские самолеты, которые с 2014 года оснащаются новыми РЛС с активной фазированной решеткой.
Официальные российские эксперты продолжают сохранять бодрый вид. Дескать, ничего страшного не случилось, не «взлетел» на мировых рынках Су-35 – взлетит многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, который еще только начал поступать в войска, на 15 лет позже изначально запланированного срока.
Но ситуация гораздо серьезнее – программа импортозамещения высокотехнологичной продукции в российском оборонном секторе практически провалена. И российское оружие становится все менее привлекательным для импортеров, поскольку уже не отвечает современным требованиям. Вертолеты, танки и ЗРС типа 400 еще как-то сохраняют свою привлекательность, но в области авиации, БПЛА и высокоточных систем наблюдается стремительно отставание от мирового уровня.
А зачем тогда приобретать российские танки или те же «Панцири», если гораздо более дешевый беспилотник с легкостью выводит их из строя? Зачем приобретать современные российские истребители последних моделей, если они заранее обречены в схватке со своими зарубежными аналогами, оснащенными по последним требованиям научно-технического прогресса?
Все это пишется не для того, чтобы лишний раз уязвить Россию. Такой цели и в мыслях нет. Просто нужно понимать, что это отставание накладывает и соответствующие ограничения на внешнюю политику Москвы. Грозные заявления и бряцание оружием – это одно. Реальная возможность отвечать на военные вызовы - совершенно другое. И когда Кремль в очередной раз выдвигает кому-то ультиматум – стоит всерьез задуматься, какими силами он обеспечит его выполнение. Более того – как он заставит к нему прислушаться.