Дмитрий Рой, автор haqqin.az 15:35

Российская оборонная промышленность потеряла сразу три крупных заказа на истребители Су-35. Главная причина - невозможность установить РЛС с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) и продвинутую авионику, которые ранее импортировались из ряда европейских стран и Израиля. «Черным» стал нынешний январь для российских экспортеров оружия. Сразу три страны – Египет, Алжир и Индонезия – отказались от приобретения последнего слова российского авиастроения, истребителей Су-35. И хотя, по официальной версии, главной причиной такого решения стали санкции против России, спустя некоторое время выяснилось, что не только в них дело.

Камнем преткновения стали внезапно выросшая цена, но главное – техническое отставание российских истребителей от их зарубежных аналогов. В Каире провели сравнительные учения – условные бои между Су-35 и французскими Rafale. Причем российские истребители выступали в качестве агрессора. Но Rafale с помощью бортовых РЛС легко глушили электронику Су-35, после чего их «сбивали». В итоге Каир вполне логично решил, что лучше закупить продукцию французского авиапрома, а в Индонезии по схожим причинам планируют закупить как Rafale, так и американские F-15 EX. В Алжире решили пойти по более щадящему для российских экспортеров пути: модернизировать состоящие у него на вооружении российские Су-30МКА до уровня 4++. Что обойдется на 60% дешевле, чем покупать Су-35.

Однако в Алжире не скрывают, что, при наличии выгодных предложений, могут приобрести истребители производства других стран. И не исключено, что это будет китайские самолеты, которые с 2014 года оснащаются новыми РЛС с активной фазированной решеткой. Официальные российские эксперты продолжают сохранять бодрый вид. Дескать, ничего страшного не случилось, не «взлетел» на мировых рынках Су-35 – взлетит многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, который еще только начал поступать в войска, на 15 лет позже изначально запланированного срока. Но ситуация гораздо серьезнее – программа импортозамещения высокотехнологичной продукции в российском оборонном секторе практически провалена. И российское оружие становится все менее привлекательным для импортеров, поскольку уже не отвечает современным требованиям. Вертолеты, танки и ЗРС типа 400 еще как-то сохраняют свою привлекательность, но в области авиации, БПЛА и высокоточных систем наблюдается стремительно отставание от мирового уровня.