Российский политолог: «Была попытка сместить Токаева. Токаев ответил контрпереворотом»

Ближайшее окружение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева теряет позиции. Накануне сообщалось, что два зятя елбасы покинули руководящие посты в крупных казахстанских компаниях: Димаш Досанов ушел с поста главы АО «КазТрансОйл», Кайрат Шарипбаев — с поста председателя правления АО «Национальная компания QazaqGaz».

Российский политолог Аркадий Дубнов, комментируя российскому «Дождю» клановые разборки в Казахстане, заявил, что «была попытка людей Назарбаева сместить Токаева, на что Токаев ответил контрпереворотом».

По словам Дубнова, это «последовательная политика президента Токаева, он консолидирует то, что остается в его распоряжении».

«Силовой навес, который был продемонстрирован российским вмешательством, серьезно укрепил его власть и дал возможность, избавившись от этого навеса, показать, что он слышит народ, что пребывание иностранных войск вредит его легитимности», — заявил Дубнов.