Ученые рассказали, как «бустер» влияет на организм

Регулярные бустерные прививки от коронавируса могут плохо повлиять на иммунитет, считают эксперты из Европейского медицинского агентства. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По словам экспертов, нельзя делать бустерные прививки каждые четыре месяца. Поэтому специалисты порекомендовали сосредоточиться на программах бустерной вакцинации ближе к холодному сезону.

Глава подразделения организации по биологическим угрозам Марко Кавалери сказал, что бустерные прививки можно делать не более двух раз в год. Специалисты уверены, что оптимальный срок между уколами 6-9 месяцев.