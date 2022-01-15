Пойдет ли Нетаньяху на сделку со следствием и признание вины?

По их данным, сделка будет подразумевать признание политиком своей вины по делу о коррупции. В обмен с него будет снят ряд обвинений и смягчено наказание (тюремное заключение могут заменить общественными работами). Однако Нетаньяху не сможет в ближайшие несколько лет заниматься политической деятельностью. Именно это требование может стать камнем преткновения в переговорах, пишет Интерфакс.

Подписание соглашения между сторонами может состояться в течение недели, добавил источник AP.

Биньямин Нетаньяху находится под следствием сразу по трем делам. Он обвиняется во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Нетаньяху не раз заявлял, что выдвинутые против него обвинения являются политически мотивированными. Ранее у него, как у премьер-министра страны, была политическая неприкосновенность. Однако проигрыш на последних выборах позволил прокурорам дать этим делам ход.