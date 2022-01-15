В Казахстане требуют раскрыть имена 225 погибших в ходе протестов

В Казахстане начался сбор подписей с призывом раскрыть имена 225 погибших в ходе протестов в стране, сообщает агентство КазТАГ.

«В ходе январской трагедии, согласно официальной информации, погибли 225 граждан Казахстана. Мы, казахстанцы, в это непростое время, хотим разделить горе семей, оплакивающих близких... Не в нашей компетенции проводить следствие, но мы уже знаем, что среди погибших были случайные жертвы, многодетные родители. В связи с этим требуем от вас обнародовать имена 225 человек, погибших и пропавших без вести. Кроме того, мы требуем оказать помощь близким погибших и получивших тяжелые ранения за счет фонда «Қазақстан халқына», - цитирует агентство требование общественности.

По словам ответственных за сбор подписей, вполне возможно, что эта цифра будет увеличиваться - сколько людей еще пропали без вести, сколько лежат в больницах, а о ком-то еще вообще ничего неизвестно.