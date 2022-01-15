Граждан Азербайджана задержали украинские военные на посту в Донбассе

Бойцы Национальной гвардии Украины задержали в Луганской области в километре от линии разграничения двух граждан Азербайджана. Срок пребывания одного из мужчин в Украине закончился 10 января, второй находился на территории страны безосновательно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Украины.

"...По их словам, они вроде бы возвращались от родственников (которые живут в Украине) в Россию и заблудились, встретив пост Нацгвардии", - говорится в сообщении украинского ведомства.

Отмечается, что оба ранее были судимы. Бойцы Нацгвардии передали граждан Азербайджана сотрудникам Госпогранслужбы для установления обстоятельств и последующего принятия правового решения.