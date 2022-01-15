Купленные Арменией российские истребители сравнили со «слонами» и посоветовали продать обратно России

Истребители Су-30СМ, которые Армения приобрела у России, не могут соревноваться с техникой Азербайджана, пишет британское издание Oryx.

Журналисты издания отмечают, что приобретение Арменией у России четырех истребителей Су-30СМ остается загадкой, поскольку данные самолеты не позволяют реализовать качественное и количественное преимущество над Азербайджаном.

Также отмечается, что приобретение Ереваном у Москвы изначально запланированных двенадцати Су-30СМ вместо четырех потребовало бы больших финансовых вливаний, что стало бы обременительно для небольшого бюджета страны.

Журналисты посоветовали продать истребители обратно России, так как этих четырех «белых слонов» не хватит, чтобы противостоять технике Азербайджана. Сэкономленные деньги предлагают направить на другие области вооруженных сил.