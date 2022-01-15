Инфляция, коронавирус, Россия: Байдену предсказали «плохую зиму»

Журналист пишет, что Байден столкнулся с непростыми задачами как внутри страны, так и на внешнеполитической арене, сообщает РИА Новости. Кризис в Восточной Европе нарастает: консультации с Москвой по вопросам безопасности в регионе пока не привели к каким-либо существенным результатам, считает автор.

Кроме того, к критически важной отметке подошли переговоры с Ираном. В США считают, что Тегеран скоро начнет обогащать уран до уровня, необходимого для создания атомной бомбы. Если это произойдет, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который должен был ограничить ядерную программу Исламской Республики, лишится актуальности.

Внешние вызовы сочетаются с высокой инфляцией в США, пишет издание. Она достигла рекордных с 1982 года значений и сейчас колеблется в районе семи процентов. В стране также растет число зараженных коронавирусом.