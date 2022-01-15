В Казахстане прокомментировали отставку родственников Назарбаева

В парламенте Казахстана отставку родственников первого президента Нурсултана Назарбаева с постов в крупных компаниях назвали частью президентской программы Касым-Жомарта Токаева. Депутат парламента Казахстана Ерлан Саиров в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал это решением проблемы «распределения общественных благ».

По словам депутата, решается вопрос несправедливого распределения общественных благ в республике. «Эти кадровые изменения являются знаковыми для страны. Речь идёт о деолигархизации казахстанской экономики. Процессы начались», – заявил Саиров, подчеркнув, что в Казахстане идет процесс «смены элит» и создания «нового Казахстана», но делать из этого «экстраординарную новость» не нужно.

В то же время бывший депутат парламента Казахстана Магеррам Магеррамов заявил, что это было личное решение родственников первого президента, принятое из-за ситуации, возникшей вследствие роста цен на топливо, передает РЕН ТВ.

«Мне трудно сказать, с чем это связано, потому что люди могут сами написать заявления и уйти с этих должностей. Возможно, чувствуют какую-то свою ответственность за произошедшее в экономическом плане», – приводит издание слова бывшего депутата.

Казахстанский политик отметил, что на данный момент в стране нет какого-либо политического напряжения.